قال رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء شريف صالح إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، واضحة لكل مواطني الصعيد ولمواطني الدولة المصرية، وهي أن الدولة تقف بجوار المواطن حتى يعبر إلى حياة رخاء مملوءة بالأمل والتفاؤل والرفاهية.

وأضاف صالح - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (الحياة اليوم)، الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية (الحياة) - أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة تقف بجوار المواطن، ولن تثقل عليه ضرائب، ولن تحمل عليه في التراخيص والمديونات التي تقع على ورشة عمله.

وأشار إلى أن المجمعات الصناعية، التي تقام في الصعيد؛ تحقق أهدافا كثيرة منها تشغيل عدد كبير من الشباب وتوفير فرص العمل لهم، مبينا أنه لكي يحصل الشاب على ورشة أو مكان في المجمعات الصناعية؛ عليه أن يبدأ في الإجراءات، حيث هناك تيسيرات كثيرة تقدم للحصول على ورشة.