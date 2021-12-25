 الآلاف في إنجلترا يتلقون جرعات معززة للقاح كورونا يوم عيد الميلاد - بوابة الشروق
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الآلاف في إنجلترا يتلقون جرعات معززة للقاح كورونا يوم عيد الميلاد

د ب ا
نشر في: السبت 25 ديسمبر 2021 - 9:35 ص | آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2021 - 9:35 ص

من المتوقع أن يتلقى آلاف الأشخاص في إنجلترا، اليوم السبت، جرعات معززة مضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في يوم عيد الميلاد مع تواصل جهود خدمة الصحة الوطنية في مواجهة الإصابات المتزايدة بالفيروس.

وحث وزير الصحة ساجد جاويد، عشية عيد الميلاد المواطنين على تلقي اللقاح، قائلا "اجعلوا الجرعة المعززة جزءا من عيد الميلاد هذا العام"، حيث تظهر الأرقام مدى التهديد الذي يشكله المتحور أوميكرون.

وتم تسجيل 122 ألفا و186 إصابة جديدة بكوفيد-10 في المملكة المتحدة حتى الساعة 9 من صباح الجمعة، وهي حصيلة يومية قياسية، بينما توفي 137 شخصا خلال 28 يوما من تأكد الإصابة.

 


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