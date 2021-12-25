ألمانيا: استمرار تراجع المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل انخفاضا جديدا اليوم السبت مقارنة بأمس الجمعة.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 242.2 مقابل 265.7 أمس الجمعة، ومقابل 419.7 قبل شهر.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 22 ألفا و214 حالة إصابة جديدة.

ويشير المعهد إلى أنه يمكن توقع نشاط أقل للاختبار وتسجيل حالات الإصابة خلال عطلات عيد الميلاد (الكريسماس) وفي نهاية العام. لذلك، فإن عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها رسميا لا يمكن أن يظهر حاليا إلا صورة غير كاملة لوضع كورونا في ألمانيا.

وسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 157 حالة وفاة بسبب العدوى.

وذكر المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد وصل منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و981 ألفا و281 حالة. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بشكل ملحوظ لأن العديد من حالات الإصابة لا يتم ملاحظتها.

وأوضح المعهد أن معدل حالات دخول المستشفيات للإصابة بكورونا وصل أمس الجمعة إلى 4.55 حالة لكل مئة ألف نسمة في 7 أيام على غرار أول أمس الخميس. ولا يجري تسجيل هذا المعدل في العطلات الأسبوعية.

ويلعب هذا المعدل دورا مهما في الحكم على مدى انتشار العدوى، حيث يمكن للولايات أن تشدد من تدابير مكافحة الجائحة في حال تجاوز المعدل القيم القصوى 3 و6 و9 حيث لكل حد تدابير مشددة يمكن فرضها.

ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 ملايين و87 ألفا و300 شخص، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 110 آلاف و276 حالة.