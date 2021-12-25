انتشار أمني بالخرطوم استعدادا لمظاهرات المعارضة السودانية

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قالت مصادر متطابقة في الخرطوم، إن السلطات السودانية قطعت خدمة الإنترنت على المستخدمين، قبل تظاهرات دعت إليها المعارضة ضد الحكومة الانتقالية اليوم السبت.

وأفادت المصادر، باستمرار تقديم خدمة الإنترنت عبر بعض مزودي الخدمة، بحسب موقع "أخبار السودان".

وتنتشر القوات الأمنية وعربات الجيش السوداني في عدد من الشوارع الرئيسية وقرب المواقع السيادية في الخرطوم، استعدادا لهذه المظاهرات.

ووجهت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم بإحكام غلق الكباري النيلية، عدا جسري سوبا والحلفايا، وذلك في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية.

واعتبرت اللجنة، الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، "مخالف للقوانين"، وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

في سياق متصل، أوصت السفارة الأمريكية بالخرطوم، أمس الجمعة، رعاياها، بتجنب السفر والتواجد في مناطق الاحتجاجات.

وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".

وجاء الاتفاق بين البرهان وحمدوك، بعد مرور أقل من شهر على إجراءات استثنائية أعلنها الجيش أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، فيما نفى الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلابا، بل وصفها بأنها "تصحيح لمسار الثورة".