محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة سير العمل بعدد من المستشفيات بمركزي سمالوط وملوي

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، على مستوى جميع مراكز المحافظة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

من جانبه، تابع نائب محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد راشد، رئيس مركز سمالوط، الحالة العامة داخل عدد من المستشفيات شملت سمالوط التخصصي، وملوي التخصصي.

واطمئن على توافر كل المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وتفقد نائب المحافظ، خلال جولته، عددًا من أقسام المستشفيات، للاطمئنان على المرضى وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

كما التقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي بالمستشفى، حيث تابع سير العمل على أكمل وجه، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل إليهم تحيات وتقدير محافظ المنيا لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين لما يبذلونه من جهد.

وأكد أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع الموقف الصحي بالمحافظة أولا بأول.

واطمأن نائب المحافظ، خلال جولته بمستشفى سمالوط التخصصي، على الحالة الصحية لعدد من مصابي حادث سيارة نصف نقل كانت تقل عدد من المواطنين.

وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل، وموجهًا جميع المسؤولين بضرورة توفير كل العناية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم علاج وتقديم الإسعافات الأولية والإشاعات والتحاليل اللازمة لعدد المصابين، وتماثلت معظم الحالات للشفاء والخروج من المستشفى، وتم تحويل عدد 3 حالات للمستشفى الجامعي بالمنيا لاستكمال العلاج.