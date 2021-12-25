 صلاح محسن ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية - بوابة الشروق
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صلاح محسن ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

عمرو فهمي
نشر في: السبت 25 ديسمبر 2021 - 8:11 م | آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2021 - 8:12 م

انتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأدى صلاح محسن برنامجًا تأهيليًّا منفردًا خلال الفترة الماضية، بسبب إصابة عضلية أبعدته عن مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة.

وشهد مران الفريق انتظام لاعبي الفريق الدوليين في التدريبات الجماعية، التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.


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