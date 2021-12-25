 الشرطة الألمانية: إنهاء حفل حضره 800 شخص بسبب مخالفة إجراءات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الألمانية: إنهاء حفل حضره 800 شخص بسبب مخالفة إجراءات كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 25 ديسمبر 2021 - 11:36 ص | آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2021 - 11:39 ص
أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة هامبورج، اليوم السبت، أن الشرطة أنهت مساء أمس الجمعة حفلا موسيقيا شارك فيه نحو 800 شخص بسبب مخالفة مرسوم الحماية من كورونا.

وأوضح المتحدث، أن الحضور لم يلتزموا بعدة أمور، من بينها التباعد المكاني، خلال الفعالية التجارية التي تمت إقامتها بموسيقى حية.

وأضاف المتحدث، أن الشرطة تواصلت مع منظم الحفل، وذكر أن بعض الحوادث الفردية وقعت أثناء مهمة الشرطة حيث حدثت بعض الأضرار في القاعة، وأصدرت الشرطة أوامر طرد لبعض الحضور.

وفتحت الشرطة إجراءات مع بعض الحضور بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية.

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