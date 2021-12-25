مقتل شاب وإصابة شقيقه أثناء عقد جلسة صلح في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، عقب مقتل أحد أبناء القرية وإصابه شقيقه أثناء جلسه صلح.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة شبين الكوم، ييد بمصرع الشاب "محمد جمال سعد" ابن قرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم، عقب تلقيه طعنات نافذة من مجهولين، وتم نقله إلى مستشفى الجامعة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وأكد أحد أهالي القرية، أن الشاب محمد جمال معروف عنه حسن الخلق وكان مقبلا على الزواج، وأنه كان هناك خلاف بينه وبين بعض الأشخاص في القرية وقام كبار القرية بعمل جلسة عرفية للصلح بينهما.

وأشار إلى التعدي على الشاب أثناء الجلسة، حيث تم ضربه بسلاح أبيض "مطواة"، كما قاموا بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته.