الإسماعيلي يبحث عن ودية بعد توقف الدوري

يبحث الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تنظيم مباراة ودية خلال هذا الأسبوع، وذلك بناءا على طلب من الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

وجاء ذلك، في أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة بانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.

ومن المقرر أن يبدأ الإسماعيلي اعتبارا من اليوم الاستعداد بشكل جدى لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.