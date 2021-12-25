وزير النقل: تحديث خطوط السكة الحديد بالصعيد بتكلفة 30 مليار جنيه

قال وزير النقل كامل الوزير، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة للارتقاء بمنظومة السكك الحديدية بتكلفة 225 مليار جنيه، منها 105 مليارات لتحديث البنية الأساسية وتجديدات الخطوط إنشاء خطوط جديدة وتطوير محطات السكة الحديد.

وأضاف الوزير، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر، أنه تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة وتجديدات خطوط قائمة بطول 3433 كم بتكلفة إجمالية حوالى 61.5 مليار جنيه منها 1665 كم لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه.

وتابع: بالنسبة لمحطات السكك الحديدية تم التخطيط لتطوير 370 محطة بتكلفة 2.7 مليار جنيه منها 108 محطات في الصعيد بتكلفة 516 مليون جنيه وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير المحطات ومحطات المراكز والقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن تطوير الورش الإنتاجية للسكك الحديدية بتكلفة 15 مليار جنيه، حيث تم تجديد وتطوير الورش بالكامل من حيث المنشآت والمعدات والأجهزة وتخصيص كل ورشة لنوع معين من الوحدات المتحركة بهدف رفع القدرة الإنتاجية ونقل الخبرات للعمالة المصرية وخاصةً فى مجال الإدارة والتشغيل.