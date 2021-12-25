البابا فرنسيس يتحدث عن فضيلة التواضع في قداس عيد الميلاد

امتدح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، فضائل التواضع خلال عظة ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس في روما مساء اليوم الجمعة، للاحتفال بليلة عيد الميلاد.

وحث رئيس الكنيسة الكاثوليكية على "ألا نسمح بأن نبكي على النبل الذي ليس لدينا. ولنتوقف عن الشكوى.. ونمنع أنفسنا عن الجشع الذي يتركنا دائما غير راضين".

وقال البابا إن "عيد الميلاد هو وقت يحتاج فيه كل منا إلى البحث عن الشجاعة للتخلص من دروعنا والتخلص من زخارف أدوارنا، وعلاقاتنا الاجتماعية، وبريق هذا العالم وانتهاج.. التواضع".

واحتفل البابا "85 عاما" بليلة عيد الميلاد وفقا للقيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي، وهو أمر يتكهن خبراء الفاتيكان بأنه لن يكون سعيدا بشأن ذلك.

وحضر نحو 1500 من المصلين القداس، مرتدين كمامات مع مراعاتهم للتباعد الاجتماعي حيث جلسوا حول المذبح البابوي الرئيسى.