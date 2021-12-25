لاعب ألمانيا للهوكي: لدينا فرصة للتتويج بميدالية في أولمبياد بكين لهذا السبب

قال ليون درايسيتل لاعب المنتخب الألماني لهوكي الجليد، إن المنتخب الألماني لديه فرصة أخرى لحصد ميدالية في دورة الألعاب الشتوية التي ستقام في بكين لأن لاعبي دوري الهوكي الوطني (إن.إتش.إل) في أمريكا الشمالية لن يكونوا حاضرين.

وقال درايسيتل، لاعب إدمونتون أويلرز لمجلة "دير شبيجل" اليوم السبت إن البطولة التي ستقام في فبراير المقبل ستكون مشابهة للغاية لبطولة 2018 في بيونج تشانج، والتي شهدت حصول المنتخب الألماني على ميدالية فضية مفاجئة.

ولم يتواجد لاعبو دوري الهوكي الوطني في كوريا الجنوبية خلال هذا الحدث لأن الرابطة لم تسمح لهم بالمشاركة ولم تتوقف المسابقة. وكان من المقرر أن يعود اللاعبون إلى أولمبياد بكين، ولكن جائحة فيروس كورونا دفعت الرابطة لإيقاف كل المنافسات لعدة أيام، وستكون هناك حاجة لإقامة المباريات في أوقات لاحقة، وهو الأمر الذي لن يسمح لفترة توقف إضافية.

وسوف يؤدي غياب نجوم دوري الهوكي الوطني إلى إضعاف الفرق الكبرى، وهو ما قد يفتح الباب أمام الألمان مرة أخرى، وتوقع درايسيتل أن يحدث نفس ما حدث في أولمبياد 2018، ومعربا عن أمله في "إمكانية حصول المنتخب الألماني على الميدالية الذهبية هذه المرة".