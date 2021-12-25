إصابة سائق وراكبة في حادث تصادم سيارة بالدقي

أصيب سائق وراكبة بجروح متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة تاكسي، بجسم كوبري أكتوبر في الدقي، بعد صعودها أعلى الرصيف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن سيارة تاكسي اصطدمت بجسم كوبري أكتوبر، بعد صعودها أعلى الرصيف، ما أسفر عن إصابة السائق، وراكبة كانت بصحبته، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير لطبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.