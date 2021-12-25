قناة المحور تتعاقد مع نجمة السوشيال ميديا الأردنية جوجو دياب لتقديم برنامج

تعاقدت قناة "المحور" مع نجمة السوشيال ميديا الأردنية، نجود بسطامي، الملقبة بـ"جوجو دياب"؛ لتقديم برنامج بحضور طارق فوزي العضو المنتدب لشركة "mwm" الوكيل الإعلاني للقناة.

وذكرت القناة، في بيان، أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من جلسات العمل مع جوجو، للتجهيز للبرنامج من حيث الشكل والمضمون.

يذكر أن نجود بسطامي لقبت بـ"جوجو دياب"؛ لأن أغلب الفيديوهات التي انتشرت لها، وهي خلف ميكروفون إذاعة (مزاج إف إم) الأردنية، التي تعمل بها كمهندسة صوت، كانت وهي تغني أغاني عمرو دياب.

درست جوجو دياب صحافة وإعلام في جامعة البترا في المملكة الأردنية، ومن ثم تخصصت في هندسة الصوت عن طريق التدريب العملي، حيث كانت تدرس في الجامعة، وفي نفس الوقت تتلقى التدريب في إذاعة أردنية محلية.