الإمارات تدين الهجوم الحوثي على جازان السعودية: تصعيد خطير وعمل جبان

دانت الإمارات، اليوم السبت، استهداف ميليشيا الحوثي منطقة جازان في السعودية، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنّها تعتبر الاستهداف تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين.

وجدّدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات والسعودية "كل لا يتجزأ"، مشيراً إلى أن "أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التحالف وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان السعودية.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بإصابة سبعة مدنيين وتضرر محلين تجاريين و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.

وأدانت مصر، بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الخسيس" الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، إن مصر تُعرب مُجددًا عن وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة.

وأشارت الخارجية إلى أنّ هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدّت موقف مصر الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.