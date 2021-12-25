10 معلومات عن محور عدلي منصور ببني سويف على النيل

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عددًا من المشروعات التنموية بصعيد مصر بينها 5 محاور عرضية على نهر النيل تربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي لتحقيق التنمية الشاملة.



وتشمل المحاور الخمسة المقرر افتتاحها كلًا من كلابشة بمحافظة أسوان، وقوص بقنا، وسمالوط بالمنيا، وعدلى منصور ببني سويف، وديروط بأسيوط.



في السطور التالية، نستعرض عددًا من المعلومات عن محور عدلي منصور على النيل بمحافظة بني سويف:



- يمتد محور عدلي منصور ببني سويف بطول 7 كيلومترات.



- تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذه مليار و147 مليون جنيه.



- تم تنفيذ المحور في 18 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا بعد ضغط الجدول الزمني.



- يتكون من 3 كباري رئيسية ويعد أكبر محور تنموى يربط الطريق الصحراوي الغربى بالصحراوى الشرقي بطريق الزعفرانة.



- تقع الثلاث كباري الأول منها 680 مترًا على النيل، 450 مترًا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعي، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم.



- يربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات البحر الأحمر شرقاً والفيوم غرباً مما يدفع عجلة الاستثمار بمحافظة بني سويف.



- يساهم في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة في ظل وجود معظم المناطق الصناعية شرق النيل ما يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.



- يسهم المحور في تخفيف الاختناقات المرورية والحد من التلوث الناتج عن عوادم السيارات داخل مدينة بني سويف.



- فصل حركة النقل الثقيل والخفيف عن قلب المدينة وبالتالى زيادة العمر الافتراضى للطرق الداخلية وتوفير ميزانيات إصلاح الطرق سنوياً.



- تقليل زمن الرحلة ما يؤدي إلى توفير في معدلات استهلاك الوقود يتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون سنويا.