تفاصيل العثور على 30 جثة محترقة في إحدى ولايات ميانمار

كشفت تقارير إعلامية وحقوقية، أنّ أكثر من 30 شخصاً منهم نساء وأطفال قتلوا وأحرقت جثثهم في ولاية كاياه في ميانمار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جماعة كاريني المدافعة عن حقوق الإنسان قولها إنّها عثرت على الجثث المحترقة لنازحين، منهم كبار في السن ونساء وأطفال، قتلهم الجيش الذي يحكم البلاد قرب بلدة هبروسو في قرية مو سو اليوم السبت.

وأضافت الجماعة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "نندد بشدة بالقتل اللا إنساني والوحشي الذي ينتهك حقوق الإنسان".

وذكرت وسائل إعلام رسمية نقلاً عن الجيش، أنّه "قتل بالرصاص عدداً غير محدد من وصفهم بـ"الإرهابيين" وزعم أنه كانت بحوزتهم أسلحة، وذلك من قوات المعارضة المسلحة في القرية.

وأضاف أنهم كانوا على متن 7 سيارات ولم يمتثلوا لأوامر الجيش بالتوقف.

وكشفت صور نشرتها الجماعة المدافعة عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية الجثث المتفحمة على متن السيارات المحترقة.

وقالت قوات كاريني للدفاع الوطني، وهي واحدة من أكبر الجماعات المسلحة المعارضة للحكم العسكري، إنّ القتلى لا ينتمون لها، مضيفة أنهم كانوا مدنيين يبحثون عن مأوى من الصراع.