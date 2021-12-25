عمرو أديب يشيد بلاعبي الأهلي بعد رفع علم فلسطين في «احتفالات السوبر»: العلم مش بتاع حماس

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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بلاعبي الأهلي الذين رفعوا علم فلسطين أثناء احتفالهم بالفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي.

وظهر حسين الشحات وهو يلف علم فلسطين حول جسده أثناء تسلمه ميدالية التتويج، كما شوهد لاعبون آخرون يرفعون العلم خلال الاحتفالات.

وأفاد أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، بأن الواقعة أثارت انقسامًا بين مؤيد ومعارض، لكنّه وضع نفسه في قائمة المؤيدين قائلًا: "علم فلسطين الوحيد اللي ممكن أحطه جنب علم مصر".

وأضاف: "ايه المشكلة لما حسين الشحات يلبس علم فلسطين.. تصرف جميل لا يستدعي إثارة كل هذا الجدل، كانت لافتة طيبة وشيء جميل إنك في محفل جميل زي كده يترفع علم فلسطين".

وتابع: "علم فلسطين مش بتاع حماس.. فيه أرض مغتصبة لازم نحررها وكويس إننا نرفع العلم في المحافل دي".