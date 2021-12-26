الرئيس اليمني يعين محافظا جديدا لمحافظة شبوة

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أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، قراراً جمهورياً يقضى بتعيين محافظاً جديداً لمحافظة شبوة (شرقاً)، خلفاً للمحافظ السابق، محمد صالح بن عديو.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن هادي أصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2021، قضت المادة الأولى منه بتعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظاً لمحافظة شبوة.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره.

كما أصدر هادي القرار رقم (75) لسنة 2021، والذي يقضى بتعيين بن عديو، مستشاراً لرئيس الجمهورية.

ورفض بن عديو، قرار تعيينه مستشاراً للرئيس، مؤكداً في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "رغبته في العيش مواطناً منحازا لمعاناة الشعب وتطلعاتهم في استعادة دولتهم وسيادتها وحريتهم وكرامتهم واستقلالية قرارهم الوطني".

واستطرد بالقول "نقدر أن حجم الضغوطات التي مورست على القيادة السياسية كبيرا للغاية ولقد قلناها بوضوح أن حياتنا تهون في سبيل الوطن ".

يذكر أن محافط شبوة الجديد عوض العولقي، وصل إلى المحافظة الشهر الماضي، بعد غياب دام سنوات في دولة الإمارات، وهو عضو مجلس البرلمان اليمني وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

ويوم أمس الجمعة، تظاهر المئات من أبناء محافظة شبوة، تأييداً للسلطة المحلية بقيادة محمد صالح بن عديو، ورفضاً "لضغوط التحالف لإقالته".

وشهدت محافظة شبوة الغنية بالنفط، والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، خلال فترة تولي بن عديو رئاسة السلطة المحلية، نهضة تنموية بارزة في مختلف المجالات، بعد أن ظلت محرومة من الخدمات الأساسية لسنوات طويلة.



