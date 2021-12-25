بدأت منظمة الصحة العالمية تحقيقا في مرض غامض أودى حتى الآن بحياة عشرات الأشخاص في جنوب السودان، وذلك في أعقاب فيضانات شديدة ضربت المنطقة.

ولقى 97 شخصا حتى الآن بمرض مجهول في ولاية جونجيلي في الجزء الشمالي من البلاد، وفق ما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز".

من جهته، صرّح مفوض مقاطعة فانجاك بطرس بيل، بأنّ آخر ضحية للمرض كانت امرأة مسنة.

يأتي هذا فيما تحدّث بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب السودان، عن أن أغلب الضحايا من كبار السن والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و14 عاما.

وأفاد مسؤولون بأنَّ أعراض المرض الغامض تشمل السعال والإسهال والحمى والصداع وآلام الصدر وآلام المفاصل وفقدان الشهية وضعف الجسم.

وقدم فريق منظمة الصحة العالمية إلى المقاطعة وغادر دون أن يبلغ المسؤولين المحليين بنتائج تحقيقه، بحسب شبكة "العربية".

وقال كولينز بواكي أجيمانج المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، إنّ المنظمة بدأت تحقيقًا في تفشي المرض في نوفمبر الماضي دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.