أطلق شرطي في سريلانكا، النار على مجموعة من زملائه الضباط، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة ثلاثة آخرين، ولم يعرف على الفور حتى الآن، الدافع وراء إطلاق النار.

وكشف بيان للشرطة، وفق شبكة "روسيا اليوم"، أنّ إطلاق النار وقع داخل مركز للشرطة في بلدة ثيروكوفيل الصغيرة بشرق سريلانكا.

وتقع البلدة في منطقة حرب سابقة بالجزيرة، والتي كانت سلمية إلى حد كبير منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 2009، وتقع المدينة على بعد حوالي 336 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو.

وكان الضابط المسؤول عن المركز من بين الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وصرّح المتحدث باسم الشرطة نهال ثلدوا، بأنّ الرقيب الذي قام بإطلاق النار على زملائه اعتقل بعد أن استسلم لمركز شرطة منفصل وسلم بندقيتين هجوميتين من طراز "تي -56" وذخيرة.

وأضاف ثلدوا أنه تم إرسال فريق شرطة برئاسة ضابط بارز إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.