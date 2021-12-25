علن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 40 عملية استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، إن العمليات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 عنصرًا إرهابيًّا.

وأشار البيان إلى تنفيذ عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان السعودية.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بإصابة سبعة مدنيين وتضرر محلين تجاريين و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.