البر الرئيسي الصيني يسجل 87 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة 87 إصابة جديدة، محلية العدوى، بمرض كوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن من بين حالات الإصابة المحلية الجديدة، 78 حالة في شنشي، وخمس حالات في قوانجشي، وأربع في يوننان.

وتابعت اللجنة أنه تم أيضا تسجيل 53 إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19، في 11 منطقة على مستوى المقاطعة.

كما تم أمس الجمعة تسجيل ست حالات جديدة يُشتبه بإصابتها في شنغهاي وتشجيانج، جميعها وصلت من خارج البر الرئيسي، بينما لم تُسجل أية وفيات جديدة بكوفيد-19.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 100871 حالة حتى أمس الجمعة، بينها 1881 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، 9 منهم في حالات خطيرة.

وغادر إجمالي 94354 مريضاً مستشفيات البر الرئيسي الصيني بعد تماثلهم للشفاء، بينما حصد المرض أرواح 4636 شخصاً.

وتم تسجيل إجمالي 24 إصابة جديدة بدون أعراض أمس الجمعة، 20 منها وصلت من خارج البر الرئيسي.