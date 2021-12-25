السجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بدائرة مركز المراغة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ محمد، وعضوية المستشارين وليد سيد أمير، وناجح عبد الحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.



وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الجاري، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة للمدعو "س. إ" 29 عاما حاصل على دبلوم تجاري، تهمة حيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.