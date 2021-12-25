رئيس قسم حالات حرجة بمستشفى نيويورك: تصاعد إصابات كورونا حتى فبراير المقبل

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن المشكلة في متحور «أوميكرون» الجديد تتمثل في إصابته للفئة العمرية الأقل من 40 عامًا بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من الحالات لا تدخل المستشفى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة الموطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الولايات المتحدة تشجع مواطنيها على الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا؛ لأن المناعة تقل بعد 6 أشهر من موعد الحصول على الجرعة الثانية.

وأشار إلى تصاعد إصابات كورونا حتى بداية شهر فبراير المقبل؛ لأن الفترة ما بين نوفمبر إلى فبراير تتسم بنشاط الفيروسات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن نسبة الحالات الحرجة في الولايات المتحدة قليلة؛ بفضل زيادة نسبة التلقيح ضد «كوفيد – 19».

وذكر أن معظم الحالات الحرجة لأشخاص غير حاصلين على اللقاح أو من كبار السن، موضحًا أن المشكلة مرتبطة بزيادة عدد الإصابات خلال الفترة الحالية، وعدم القدرة على التنبؤ بوضع الجائحة، خلال الفترة المقبلة.

وعن الدواء الذي أطلقته شركة «فايزر»، لفت إلى أن الدواء يطرح في الأسواق الأمريكية الأسبوع المقبل بسعر 750 دولارًا للقرص الواحد، قائلًا إن المريض يجب أن يحصل على الدواء خلال الـ3 أيام الأولى من الإصابة؛ لأنه يزيد فرص التعافي من المرض بنسبة 89%.