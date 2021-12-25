شركة «أدويا» للصناعات الدوائية تعتزم الاستحواذ على «سيجما فارما»

مصادر: بدء عمليات الفحص النافى للجهالة تمهيدا لإتمام الصفقة فى الربع الأول من 2022

علمت «مال وأعمال ــ الشروق»، أن شركة «أدويا للصناعات الدوائية» تعتزم الاستحواذ على شركة سيجما للصناعات الدوائية «سيجما فارما».

وذكرت مصادر مطلعة، أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة، حيث يجرى حاليا عمليات الفحص النافى للجهالة، مرجحة توقيع العقود الرسمية حال الاتفاق النهائى على جميع بنود الصفقة، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتتضمن عمليات الفحص الحالية، تحليل نشاط الشركة، والإيرادات التشغيلية، واستعراض الهيكل القانونى، وتطور رأسمال الشركة، وحساب وتحليل التدفقات النقدية بأنواعها المختلفة سواء التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية، وكذا مراجعة أصول الشركة لاسيما طويلة الأجل والمدينين، وأبرز عملاء الشركة، إضافة إلى دراسة وتحليل أصول الشركة السائلة والنقدية فى البنوك، فضلا عن فحص الموقف الضريبى والقضائى.

ونوهت المصادر إلى أن الاتفاق النهائى على قيمة الصفقة سيتم عقب انتهاء الفحص، لافتة إلى مرور شركة سيجما فارما بأزمات مالية مؤخرا؛ تسببت فى تأخر صرف مرتبات العاملين.

يشار إلى أن شركة سيجما للصناعات الدوائية «سيجما فارما»، التى كان يساهم فيها رجل الأعمال السيد بدوى بالحصة الأكبر، حققت إجمالى مبيعات خلال النصف الأول من العام الجارى بقيمة 395 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 114.3%، لتحتل المركز 45 بين شركات الأدوية الأعلى مبيعا فى البلاد.

ومرت سيجما، بمشاكل عديدة فى السنوات الأخيرة، حيث عاد مصنع الشركة بقويسنا للعمل عام 2018 بعد توقف دام 4 سنوات كاملة، بسبب أزمات ونزاعات قضائية بين المساهمين، فضلا عن نزاعات قضائية أخرى مع البنوك؛ بسبب عدم سداد الشركة مديونات متراكمة مستحقة الدفع.

وتأسست شركة سيجما عام 1997 وبدأت الإنتاج الفعلى عام 2000، حيث تمتلك نحو خمسة مصانع تتمثل فى «سيجما للصناعات الدوائية مصر، وسيجماتك للصناعات الدوائية مصر، وسيجما ميد، للصناعات الدوائية بالجزائر، وسيجما السودان للصناعات الدوائية، وازموفارم للصناعات الدوائية بسويسرا».

يذكر أن تحالفا مكونا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل للتنمية (سى دى سي)، وصندوق استثمار بريطانى «غير معروف»، أتم فى نوفمبر 2020، استحواذا على 99.6% من شركة أدويا للصناعات الدوائية، فى صفقة بلغت قيمتها 126 مليون دولار.