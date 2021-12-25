تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، بسوق العبور للجملة.
جاءت أسعار الخضروات كالتالي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
والبطاطس تراوحت أسعارها بين 2 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.
بينما ارتفعت أسعار الكوسة 1.75 جنيه لتتراوح بين 3 إلى 7.5 جنيه.
وارتفعت الفاصولياء جنيها واحدا لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
وصعد الباذنجان البلدي 25 قرشا ليترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
وارتفعت الملوخية 50 قرشا لتتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرت البامية لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
وتراوح سعر الليمون البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.
واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
بينما تراجعت أسعار الفراولة 2 جنيه لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وتعتبر تلك الأسعار "جملة"، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.