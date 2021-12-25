تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، بسوق العبور للجملة.

جاءت أسعار الخضروات كالتالي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

والبطاطس تراوحت أسعارها بين 2 إلى 5 جنيهات.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 2 إلى 2.75 جنيه.

بينما ارتفعت أسعار الكوسة 1.75 جنيه لتتراوح بين 3 إلى 7.5 جنيه.

وارتفعت الفاصولياء جنيها واحدا لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وصعد الباذنجان البلدي 25 قرشا ليترواح بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وارتفعت الملوخية 50 قرشا لتتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت البامية لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وتراوح سعر الليمون البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الرمان ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

بينما تراجعت أسعار الفراولة 2 جنيه لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار "جملة"، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.