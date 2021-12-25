عامر حسين يعلن مواعيد بطولة كأس الرابطة

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المحترفة بعض التفاصيل الخاصة بمواعيد مسابقة كأس الرابطة، التي ستُقام لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة المحور: "خلال وضع مواعيد بطولة كأس الرابطة نظرنا لتوقيت معسكر الزمالك في الإمارات بين 1 و9 يناير، ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وسفر الأحمر إلى الإمارات يوم 31 يناير".

وأضاف: "ووفقًا لمواعيد الأهلي والزمالك، قررنا إقامة مباريات دور المجموعات من كأس الرابطة في الفترة بين 12 و30 يناير المقبل".

وتابع: "ستقام مباريات المجموعة الواحدة في يوم على حدة، ولن تُلعب مباريات في الأيام التي يشارك فيها منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا بسبب حقوق الرعاية".

وأتم عامر حسين تصريحاته قائلًا: "مرحلتي نصف النهائي والنهائي من كأس الرابطة ستُقام في فترة التوقف الدولي بشهر يونيو المقبل بين يومي 1 و14".

يُذكر أن بطولة كأس الرابطة تجمع فرق الدوري الممتاز (18 فريقًا) بحيث يتم تقسيمهم على 3 مجموعات، تضم كل واحد 6 فرق، ويتأهل متصدر كل مجموعة لنصف النهائي رفقة أفضل وصيف.