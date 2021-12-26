فتح تدعو الفلسطينيين للتصدي لعدوان المستوطنين

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي لعدوان المُستوطنين على ممتلكاتهم، بدعم كامل من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يوفر الحماية لهم.

وقال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري للحركة والمُتحدث الرسمي باسمها - في بيان اليوم السبت - إن الشعب الفلسطيني يتصدى ببسالة وعنفوان لهذا الإجرام، وعلى المعتدي أن يتحمل مسؤولية عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وتشهد بلدة برقة شمال غرب محافظة نابلس الشمالية مواجهات الآن بين المستوطنين وأهالي البلدة الذين خرجوا للتصدي لعدوانهم المُستمر منذ عدة أيام ويبدأ مع حلول الظلام.

وفي السياق، أوضح الهلال الاحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي في برقة، و10 إصابات بالرصاص المطاطي، إضافة إلى 55 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن ضابطا بالجيش الإسرائيلي أصيب مساء اليوم بجروح في وجه خلال المواجهات في برقة.

وفي بلدة سيلة الظهر في مُحافظة جنين، القريبة لنابلس، ألقى جنود الاحتلال قنابل الصوت على الشباب الفلسطينيين لمنع وصولهم إلى قرية بُرقة وتقديم المساعدة لأهلها في صد عدوان المستوطنين هناك.

وتشهد المُحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدًا غير عادي من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" قبل نحو أسبوع.