رابطة الدوري الجزائري للهواة توضح سبب وفاة اللاعب لوكار

أكدت الرابطة الجزائرية لكرة القدم للهواة، أن سبب وفاة سفيان لوكار، لاعب جمعية وهران يعود لسقوطه على الرأس خلال المباراة التي كانت تجمع فريقه مولودية سعيدة بمضيفه جمعية وهران اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري الرابطة الثانية.

وأوضحت الرابطة في بيان نشرته في موقعها الرسمي على الانترنت، اليوم السبت، أن اللاعب توفي على ملعب " الحبيب بوعقل" في الدقيقة 25 من المباراة بعد سقوط مفاجئ على الرأس بعد لعبة هوائية مع حارسه.

وسبق للراحل - 30 عاما - أن لعب لأندية مولودية سعيدة، وأيضا لمولودية الحساسنة وجمعية مغنية.

وليست تلك المرة الأولى التي تشهد فيها الملاعب الجزائرية هذا النوع من الحوادث، حيث توفي من قبل حسين بن ميلودي، لاعب شباب بلوزداد، وحسين قاسمي، مهاجم شبيبة القبائل، وقايد قصبة، لاعب ترجي مستغانم، والكاميروني، البرت ايبوسي، مهاجم شبيبة القبائل الذي اختلفت الروايات بشأن ظروف وفاته.