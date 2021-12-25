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أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري أنه يطمح لتحطيم عددًا من الأرقام القياسية في الفترة المقبلة، مُعربًا عن ثقته في استعادة مستواه تدريجيًا.

وقال عبد المنصف في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "عودتي لنادي جماهيري وشعبي مثل الاتحاد السكندري فرصة لي للظهور الجيد مع فريق كبير".

وأضاف: "حتى الآن لم أقدم شيئا، وأجتهد واضحي من أجل استمرار الظهور الجيد.. البداية ربما مقلقة ولكنها لا تقلقني لثقتي في تقديم الأفضل".

وتابع: "انظر دائمًا للنهاية، وأحظى بدعم من الجهاز الفني والإدارة والجمهور وتحقيق أرقام قياسية ولدي أمل في تحقيق أرقام كثيرة".

وعن فرص انضمامه للمنتخب، قال عبد المنصف: "كان لدي فرصة الانضمام لمنتخب مصر، وسيكون شيء عظيم إن عدت للمنتخب بعد غياب طويل".

وواصل: "أشكر محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، وحسام حسن وشقيقه إبراهيم لمنحي فرصة المشاركة مع فريق جماهيري".

وأعلن عبد المنصف دعمه للحارس الشاب في صفوف الاتحاد صبحي سليمان، حيث قال :"أنا في ظهر صبحي سليمان وكل الحراس وطبيعي كلنا كنا صغار ومن الوارد الخطوة الأولى تكون جيدة ووارد يكون هناك إخفاق".

وأتم :"لدينا حراس مميزين يحتاجون الدعم والخبرات، وصبحي سليمان خامة جيدة وسيكون له مستقبل".