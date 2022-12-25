درة: مستشفى 57357 فخر لكل مصر والعرب وتقدم خدمات عالمية لمرضى السرطان

أكدت النجمة التونسية درة، أنها أصيبت بحالة من الصدمة من الأنباء المتداولة بشأن احتمالية إغلاق مستشفى 57357 بسبب أزمة نقص التبرعات ونقص الدعم للمستشفى، قائلة: "مستشفى 57357 فخر لكل مصر والعرب".

وأضافت درة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، أن مستشفى 57357 تقدم خدمات متميزة وعالمية لكل مرضى السرطان وعلى الجميع دعمها ومساعدتها على تخطي أزمتها الراهنة.

وأشارت الفنانة درة، إلى أن زوجها هاني سعد يقدم تبرعات دورية لمستشفى 57357 وأبو الريش، داعية كل قادر بسرعة دعم مستشفى 57357 لسرطان الأطفال من خلال التبرع بما يستطيع.