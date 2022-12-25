 الرئيس الأوكراني لمواطنيه: يجب أن نكون مستعدين لكل سيناريو - بوابة الشروق
الأحد 25 ديسمبر 2022 11:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الأوكراني لمواطنيه: يجب أن نكون مستعدين لكل سيناريو

كييف - د ب أ
نشر في: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: الأحد 25 ديسمبر 2022 - 11:13 م
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطني بلاده، من وقوع هجمات روسية جديدة خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الحالي.

وخلال خطابه اليومي عبر الفيديو، قال زيلينسكي مساء اليوم الأحد: "يجب أن ندرك أن عدونا سيحاول أن يجعل هذه الفترة مظلمة وصعبة بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن روسيا خسرت في هذا العام كل ما أمكنها أن تخسره "لكنها تحاول بعد الهجمات الصاروخية على بلادنا وقطاع الطاقة التابع لنا أن تعوض خسائرها بحيل مروجي أفكارها".

وأضاف: "أعرف أن الظلام لن يمنعنا من أن ندفع المحتلين إلى هزائمهم الجديدة، لكننا يجب أن نكون مستعدين لكل سيناريو".

ووجه زيلينسكي كلمات شديدة للقوات الروسية التي قتلت 16 شخصا على الأقل وأصابت 64 شخصا آخرين في هجمات بالمدفعية في خيرسون جنوب أوكرانيا أمس السبت، وقال: "أيها الوحوش، سنجد كل قاتل".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك