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تواصلت لليوم الرابع على التوالي احتجاجات الأهالي بريف دير الزور الغربي على ممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) "المرتبطة بالاحتلال الأمريكي" مطالبين بطردها من مناطقهم، بحسب "سانا"

وذكرت مصادر أهلية لوكالة "سانا" أن أهالي بلدتي الكبر والكسرة خرجوا اليوم بمظاهرات قطعوا خلالها الطرقات بالإطارات المشتعلة، ورددوا هتافات ضد (قسد) وما يسمى قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد وممارساته.

وتشهد عدة قرى في ريف دير الزور الغربي منذ الحادي والعشرين من الشهر الجاري مظاهرات احتجاجية متواصلة ضد "قسد" وممارساتها ضد الأهالي، وارتكابها مختلف أنواع الجرائم بحقهم.