تحدّي الإعاقة: قصة رجل يعاني بترا ثلاثيا ويطمح إلى كسْر رقم قياسي في السباحة

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تمكّن محارب قديم، فقد ساقيه وذراعه اليمنى جراء انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان، من السباحة ألف متر في المياه المفتوحة، وذلك في سبيل الأعمال الخيرية.

وعانى البريطاني مارك أورمرود إم بي إي، الذي كان جنديا في سلاح مشاة البحرية الملكية، من إصابات مفجعة جرّاء انفجار عبوة ناسفة بدائية في عام 2007 بأفغانستان تركته مبتور الساقين والذراع.

وكان الحلم يراود أورمرود بكسْر الرقم القياسي العالمي الخاص بأسرع سباحة يقوم بها شخص يعاني بتْرا ثلاثي الأطراف. وها هو الآن ينتظر تصديقاً لحلمه.