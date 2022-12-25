التغييرات تسيطر على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة

يستضيف الأهلي فريق سموحة على ملعب «الأهلي WE السلام»، في السابعة من مساء اليوم، الأحد، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي، الراغب في استعادة لقب بطولة الدوري، إلى مواصلة الانتصارات، بعد الفوز بشق الأنفس في الجولة الماضية على فاركو بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه الزمالك، فيما يحتل سموحة المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.

وتلقى الأهلي ضربة قوية قبل خوض لقاء سموحة، بعد الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن أكرم توفيق خلال مران الجمعة، وأثبتت الفحوصات الطبية أنها عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة، مما يعني انتهاء الموسم بالنسبة له.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج وأحمد عبد القادر.

الهجوم: برونو سافيو، حسين الشحات ومحمد شريف.