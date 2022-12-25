سجلت إحدى المحافظات العراقية أعلى كمية أمطار تم تسجيلها في تلك المحافظة منذ 100 عام.

فوفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية، رصد "مركز تنمية حوض أعالي الفرات" في جامعة الأنبار، اليوم الأحد، تسجيل محافظة "الأنبار"، لأعلى كمية أمطار سقطت عليها منذ 100 عام.

وقال مدير المركز عمار حاتم كامل، إن كمية الأمطار التي سجلت خلال اليومين الماضيين هي الأعلى منذ 100 عام"، لافتا إلى أن استمرار سقوط الأمطار على المحافظة ظل متواصلا لمدة "13 ساعة متواصلة".

وأضاف أن المسجل في قواعد البيانات بمحطة الرمادي، يؤكد أن "أعلى كمية أمطار مسجلة في المحافظة كانت عام 1923 بواقع (53.1 ملم)".

وأوضح أن ما تم تسجيله من أمطار على مدار اليومين الماضيين بلغ "(81.8) ملم، بواقع (54.4 ملم) ليوم الجمعة و(27.4 ملم)، أمس السبت.

وأشار إلى أن تلك الكميات تم تسجيلها من خلال "المحطة الهيدرولوجية في المركز داخل الحرم الجامعي لجامعة الأنبار".