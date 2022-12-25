إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك في أسوان لمحكمة الجنايات

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم، إحالة أوراق المتهمين بقتل "حمادة البكري"، سائق توك توك، إلى محكمة الجنايات.

وكان العميد محمد هلال، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، اليوم الأول من شهر أغسطس الماضي، تلقى بلاغا من أهالي قرية النجاجرة، يفيد بغياب "حمادة بكري" 25 عاما سائق توك توك، حيث تجمع الأهالي بالطريق السريع الزراعي المجاور للقرية، وهو ما تسبب في توقف الحركة، وعلى الفور تدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من إعادة فتح الطريق.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تغيب السائق، وأثناء السير في خطة البحث، تم العثور على التوك توك بإحدى المناطق الزراعية.

ومن خلال تكثيف التحريات تبين أن وراء تغيب سائق التوك توك متهمين، وتم إعداد مأمورية لاستهدافهما وأسفرت عن ضبط أحدهما وجار البحث عن المتهم الثاني.

وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة حيث اتفق مع المتهم الثانى الهارب على استدراج سائق توك توك بحجة توصيلهما والاستيلاء على مركبة التوك توك لإعادة بيعها، وأثناء محاولتهما الاستيلاء على مركبة التوك توك قام المجني عليه بمقاومتهما إلا أنهما تمكنا من السيطرة عليها وطعنه بمطواة، وألقيا بجثته في مكان العثور عليها.

وبعد ٦ أيام من البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة المجني عليه غارقة في مصرف الكامل، الواقع ما بين نصر النوبة وقرية العباسية.

وتم نقل الجثة لمشرحة أسوان العمومية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي؛ لتشريح الجثة تمهيدا لصدورتصريح الدفن، وتولت التحقيق.