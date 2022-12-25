استفاد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، من الخروج بشباك نظيفة خلال مباراة المقاولون العرب، بإطار الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، ليحقق رقماً مميزاً.

وعلى الرغم من التعادل السلبي مع ذئاب الجبل والذي لم يرض الزمالك وجماهيره، إلا أن عواد عزز رقمه المميز على مستوى الشباك النظيفة في مباريات متتالية بالدوري هذا الموسم.

وصل عواد للمباراة الخامسة توالياً بشباك نظيفة بدأت بالفوز على طلائع الجيش 4-0، ثم 1-0 على بيراميدز، وبهدف نظيف أيضا على البنك الأهلي، ثم حرس الحدود برباعية دون رد، وأخيرا تعادل سلبي مع المقاولون.

كانت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري والتي انتهت بالتعادل 2-2، قد شهدت مشاركة الحارس محمد صبحي أساسياً، وقبل ذلك لعب عواد مباريات سموحة وسيراميكا كليوباترا وإنبي ولم تهتز شباكه سوى بهدف وحيد من إنبي، ما يعني أن لديه 7 مباريات بشباك نظيفة كأكثر حارس بفارق كبير عن منافسه هذا الموسم.