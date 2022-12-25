نجل نتنياهو: يجب محاكمة المسؤولين عن محاكمة والدي بالفساد

دعا نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، إلى محاكمة المسؤولين عن محاكمة والده بالفساد، بتهمة الخيانة.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد، كان يائير نتنياهو، يشير في مقابلة إذاعية، إلى مسؤولين في مكتب النائب العام وجهاز الشرطة.

وبحسب الصحيفة، قال يائير نتنياهو، في المقابلة التي جرت يوم الجمعة الماضي: "كان هناك انقلاب سياسي خبيث هنا".

وقال إن المدعي والشرطة كانا على علم "بأنهم كانوا يخططون للإيقاع برجل برئ، تصادف أنه سيكون رئيسا للوزراء منتخبا من الشعب الإسرائيلي، ومن أجل ذلك قاموا بإلغاء انتخابات ديمقراطية".

وأضاف يائير نتنياهو: "هذا يوصف بأنه خيانة، والجميع مدعوون للنظر في القانون والاطلاع على عقوبة الخيانة. سأقول فقط إنها ليست حكما بالسجن". وترجمت وسائل إعلام إسرائيلية ذلك بأنه تلميح إلى عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة.

ولا يشغل يائير نتنياهو أي منصب حكومي، لكن ينظر إليه على نطاق واسع بأنه مستشار نافذ لوالده.

واستندت محاكمة بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد، والتي بدأت في عام 2020، إلى اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة ورشاوى.

وينفي بنيامين نتنياهو دائما هذه الاتهامات، قائلا إنه يتم اضطهاده في إطار "مطاردة الساحرات".

وبعد فوزه في انتخابات الأول من نوفمبر الماضي، شكل نتنياهو ائتلافا دينيا يمينيا.

وتخطط حكومته لإحداث تغييرات واسعة في القانون ويرى الكثير أنها تستهدف إضعاف النظام القضائي، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تشهد إسقاط التهم عنه.