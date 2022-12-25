العراق: القبض على 8 إرهابيين مطلوبين في 5 محافظات

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء في محافظات بغداد والأنبار والبصرة وميسان وغرب نينوى.

وقال بيان للخلية، إن عملية القبض تمت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب أجهزة استخبارات وأجهزة أمن قيادة عمليات البصرة وميسان والأنبار وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات.

وأضاف أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات أسفرت عن ضبط المطلوبين في قضاء القائم وتلعفر وقلعة صالح وهيت والمحمودية والرمادي والمدينة.

وأشار إلى أن هؤلاء الإرهابيين مطلوبون للقضاء وفق أحكام قانون الإرهاب.

وأعلن العراق في 2017 القضاء على تنظيم "داعش"، الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.

وتنفذ القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين، ضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.