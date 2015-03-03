إحالة أوراق متهم بقتل 3 أشخاص في سوهاج بسبب خلاف على قطعة أرض إلى المفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بإجماع الآراء إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بشأن المنسوب إليه، وحددت جلسة اليوم الأول من يناير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد، وإيهاب أبو سالم، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة للمدعو (أ.م) عامل، وآخر تهمة قتل المجني عليهم: (أ.ف)، ونجله (ط . أ)، و(م . ع)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية.

وأطلق المتهم عدة أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته "بندقية آلية"، باتجاه المجني عليهم فأحدث إصابتهم التي أودت بحياتهم، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.