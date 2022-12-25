رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية: المجتمع المدني في مصر قوي

قال حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، إن المجتمع المدنى في مصر قوى ويعمل بشكل جيد، خاصة في وقت الأزمات، وساق مثالا بما أنجزه المجتمع المدني أثناء أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأضاف مصطفى - خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "المسئولية المجتمعية للشركات" - أن المجتمع المدني كحلقة وصل ما بين المواطن والمسئول يقوم بدوره بشكل مثالي وله منهجية، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص هي المسئول الأول في ملف المسئولية المجتمعية، وشدد على أن هناك حاجة لما أسماه "المحفزات" من أجل تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات.

ولفت إلى أن المسئولية المجتمعية هي عنصر متغير، وأن القطاع الخاص يهتم جدا بتحقيق أرباح، مضيفا: "نحن في حاجة لعمل دمج للقطاع الخاص ببعدين، الأول الاجتماعي وخاصة وقت الأزمات الاقتصادية، والثاني البيئي".

وعدد مجموعة من الحوافز لتعزيز المسئولية المجتمعية بشركات القطاع الخاص، أول هذه الحوافز عائد على الاستثمار المجتمعي كالإعفاء الضريبي، وثانيها تمكين القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوصي بوضع محفزات تدفع القطاع الخاص لتوسيع المسئولية المجتمعية للشركات، داعيا المجتمع المدني إلى أن يطبق معايير الاستدامة، مستكملا: "للابد من وجو رؤية للمجتمع المدني تكون واضحة بالأرقام".

أدار الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من: الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وحسن مصطفى - رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وشريف يحيي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وإسلام حمدي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من مختلف التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.