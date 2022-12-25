الأركان الأوكرانية: القوات الجوية الأوكرانية تقصف مواقع للقوات الروسية

ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأوكرانية قصفت مواقع القوات الروسية مرتين، كما ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية خمسة مواقع قيادة روسية ومجموعة أفراد واحدة.

وأفادت هيئة الأركان الأوكرانية، بأن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على منطقة كوبيانسك بمنطقة خاركيف خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت النار باستخدام أنظمة راجمات الصواريخ أكثر من 10 مرات، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضافت أنه في منطقة دونيتسك، تم تدمير أربعة أنظمة مدفعية ذاتية الدفع بالقرب من زابارين بمنطقة خيرسون، وتم استهداف مقر للقوات الروسية، حيث كان ضباط من المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا يعقدون اجتماعا، نتيجة لذلك، أصيب ما يصل إلى 70 جنديا روسيا.