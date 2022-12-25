السلطات النيبالية تحث السكان على تلقي جرعات لقاح معززة مع تزايد خطر تفش جديد لكورونا

طلبت وزارة الصحة والسكان في نيبال تلقي جرعة معززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن وسط مخاوف من تفشي موجة جديدة من كوفيد-19 في الصين ودول شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

وذكرت صحيفة كاتمناندو بوست النيبالية أن المسؤولين في البلاد حثوا عامة السكان على التواصل مع سلطاتهم المحلية المعنية للسؤال عن اللقاحات والحصول عليها في حال توفرها.

وقال الدكتور بيبيك كومار لال، مدير قسم رعاية الأسرة في إدارة الخدمات الصحية أنه قد تم بالفعل توزيع جرعات اللقاح المتاحة على الحكومات المحلية. ونود أن نطلب من جميع الأشخاص تلقي جرعات معززة.

يشار إلى أن متحور الفيروس تسبب حاليا في إحداث فوضى في الصين واليابان وكوريا الجنوبية.ولدى نيبال معدل تنقل مرتفع للسكان مع كوريا الجنوبية واليابان.

ويقول الأطباء في نيبال إنه حتى أولئك الذين تلقوا التطعيمات بالكامل ومن حصلوا على جرعات معززة والذين لديهم أيضا رمز استجابة سريعة يمكن أن يصابوا بالفيروس وينقلونه إلى الآخرين.