رئيس مجلس الشورى السعودي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة، في مُستهل زيارة رسمية

الزيارة الرسمية التي يقوم بها تلبيةً للدعوة الرسمية التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب.

وكان في استقبال آل الشيخ لدى وصوله مطار أنقرة الدولي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية السعودية في مجلس الأمة التركي النائب خليل أوزجان، والقائم بالأعمال بسفارة السعودية لدى تركيا محمد بن يوسف الحربي، وعددٌ من كبار المسؤولين في مجلس الأمة التركي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان رئيس مجلس الشورى قد أشاد في تصريح صحفي بـ "العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وشعبيهما الشقيقين"، مُشيرا إلى أهمية تفعيل اللقاءات والتواصل المستمر بين المجلسين بما يدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستويات أرحب، والمساهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.