يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون حالة الطقس اليوم الأحد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر ، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.



وتتكون أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكونة معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمال غربية.



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الادارية 20 14

6 اكتوبر 19 14

بنهــــا 19 14

دمنهور 19 15

كفر الشيخ 18 15

المنصورة 19 14

دمياط 20 14

بورسعيد 19 15

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 13

الزقازيق 19 14

شبين الكوم 19 14

طنطا 19 15

شلاتين 26 16

الاسكندرية 18 15

العلمين الجديدة 18 14

وادى النطرون 19 15

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 19 10

العريش 20 14

رفح 19 15

الطور 22 12

كاترين 19 04

رأس سدر 19 14

نخل 17 07

طابا 18 15

نويبع 19 14

حلايب 24 18

شرم الشيخ 21 15

الغردقة 21 16

مرسى علم 22 17

الفيوم 19 14

بني سويف 20 13

المنيا 20 09

أسيوط 21 10

سوهاج 21 11

قنا 21 12

الأقصر 23 12

أسوان 25 13

الوادى الجديد 23 13

أبوسمبل 22 14

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 23 17