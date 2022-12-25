مسؤول بالتموين يؤكد إلزامية كل المحال بإعلان الأسعار: حتى لو أوضة وفاتح شباك

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن تدوين أسعار السلع سيحد من ارتفاعها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الإعلان عن الأسعار يجعل سعر السلعة معروفا، وأيضا هامش الربح، وبالتالي لا يكون هناك أي مجال لرفع الأسعار على المواطنين.

وأوضح أن الإعلان عن الأسعار خطوة إلزامية على كل المحال التجارية دون استثناء سواء في الريف أو الحضر، معقبا: "حتى لو المحل أوضة وفاتح شباك".

وشدد على أهمية دور الأجهزة الرقابية لمتابعة مدى التزام المحال التجارية بالأسعار، مؤكدا أن المواطن يلعب دورا مهما في إطارهذه المراقبة عبر الإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار.

وأفاد بأنه لا يمكن نزول مفتش على كل المحال والمنشآت على مستوى الجمهورية، وبالتالي يجب على المواطن أن يكون إيجابيا ويبلغ عن أي مخالفة.