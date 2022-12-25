الإعلان عن أسماء الفائزين بعضوية المجالس البلدية في سلطنة عمان

أعلن وكيل وزارة الداخلية العمانية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، مساء اليوم الأحد، الفائزين بعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة.

وثمن البوسعيدي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - جهود جميع العاملين ومساهمتهم المتميزة لإنجاح الانتخابات، معربا عن شكره لمختلف وسائل الاعلام المحلية والعالمية وتفاعلها لتغطية هذا الحدث الانتخابي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي أن سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أَولى اهتمامًا بتفعيل دور المجالس البلدية وتطوير تشريعاتها المنظمة للدفع بها نحو مزيد من الشراكة مع الحكومة في الشأن البلدي لتعزيز مسيرة البناء وتنمية المحافظات ولتكون أحد روافد العمل الوطني في تحقيق مرتكزات وأهداف رؤية "عُمان 2040".

وأشار البوسعيدي - في كلمة اليوم - إلى أن الحكومة عملت في الفترة الماضية على تطوير وتحديث الأدوات والإجراءات المنظمة للانتخابات تماشيًا مع التوجهات نحو التحول الرقمي، وذلك من خلال استحداث تطبيقات جديدة عالية الدقة ترتكز على السرية التامة والأمن السيبراني تعتمد بالكامل على تقنية الذكاء الاصطناعي باستخدام الهواتف الذكية في عملية تصويت الناخبين داخل سلطنة عُمان وخارجها، موضحا أن عمليتي التصويت والفرز ساهمتا إلى حد كبير في توفير الوقت والجهد والتكلفة المالية، وتبسيط الإجراءات على الناخبين والمرشحين واللجان المشرفة على الانتخابات.