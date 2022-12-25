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أعلن والي ولاية جنوب دارفور بالسودان حامد محمد التجاني هنون، حالة الطوارئ في محلية بليل.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمر التجاني بتطبيق حظر التجوال داخل بليل "اعتبارا من الساعة السادسة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحاً لحين إشعار آخر.

وجاء إعلان الطوارئ عقب مقتل عدد من المواطنين، على وقع أحداث عنف بين قبيلتى الداجو والرزيقات في مناطق شرق محلية بليل.

وقال الوالي إن قراره يستهدف حسم ما سماها "التفلتات الأمنية" بتفويض القوات النظامية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية وفقا للقانون وقانون الطوارئ، مشيرا إلى أن "كل من يخالف الأمر يعاقب بموجب قانون الطوارئ".

ووفقا لقرار الوالي فقد استثنى من حالة الطوارئ وحظر التجوال "القطاع الصحى والعاملين به وخدمات المياه والكهرباء والمخابز والآبار وناقلات مياه الشرب وسيارات الإسعاف والحالات الصحية الطارئة".